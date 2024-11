Le under 15 prenderanno parte a uno stage nazionale oggi a Sarego (Vicenza). Quattro atlete con le Serenissime

È un periodo storico avaro di soddisfazioni per la Spal, che prova a consolarsi col proprio settore giovanile. Maschile, ma anche femminile. Già, perché il movimento in rosa – coordinato da Mauro Rotondi, con quartier generale a Vigarano Mainarda – si sta sviluppando molto bene, sia in termini numerici che qualitativi. Sono quattro infatti le atlete del vivaio biancazzurro convocate per uno stage della selezione territoriale Serenissime che si svolgerà oggi presso lo stadio comunale di Sarego (provincia di Vicenza). La selezione territoriale Serenissime, gestita dal coordinamento regionale Sgs Veneto, rappresenta la squadra territoriale che comprende le province di Ferrara, Mantova, Padova, Rovigo, Venezia, Verona e Vicenza. Le atlete convocate, appartenenti alla categoria Under 15 femminile e nate nel 2010-2011, sono Alessia Bissacco, Federica Faggioli, Martina Rotondi ed Emma Tavassi. L’appuntamento è fissato per le ore 14,50 presso il centro sportivo, dove le ragazze svolgeranno attività in campo sotto la guida del selezionatore Diego Sasso e del suo staff tecnico.