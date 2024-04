"Lecco, il neo tecnico Malgrati: 'La colpa è di tutti'. Obiettivo riscossa con il 4-3-3"

"Se siamo in questa situazione la colpa è di tutti". Non ha usato giri di parole il neo tecnico del Lecco Andrea Malgrati, già collaboratore dei precedenti tecnici biancoblu Luciano Foschi e Emiliano Bonazzoli, arruolato in settimana al posto dell’esonerato Alfredo Aglietti, per spiegare l’ultimo posto in classifica della sua squadra (22 punti): "Nell’attuale stagione c’è stata poca sintonia tra le varie componenti, è mancato il dialogo". Malgrati, che allenerà con una deroga speciale concessagli dalla Federazione, ha esternato la sua voglia di riscossa: "Vorrei vincere tutte le partite che restano, dobbiamo dare il massimo per questi colori. Non accetterò individualismi, ciò che importa è il gruppo. Voglio vedere atleti che in campo giochino a calcio, senza nascondersi".

Il nuovo tecnico dei lombardi adotterà quasi sicuramente il sistema di gioco 4-3-3. In difesa, davanti all’ex aquilotto Lamanna, giocheranno Lepore, Celjak, Capradossi (55 presenze in maglia bianca, uno degli eroi della promozione in Serie A) e Guglielmotti. A centrocampo vi saranno Sersanti, Galli e Ionita, mentre il tridente d’attacco sarà composto da Buso, Novakovic e Parigini. Indisponibili Louakima, Smaijlovic, Ierardi; recuperato Listkowski. Il Lecco è la squadra che ha perso più partite nell’attuale campionato di Serie B, ben 19. Cinque le vittorie, sette i pareggi. La formazione lombarda ha la peggiore difesa del torneo con 59 gol incassati e l’attacco meno prolifico con 29 reti realizzate.

Fabio Bernardini