L’esterno ex Torino potrebbe essere tesserato. Edera vicino, in partenza Rosafio?

La dirigenza spallina si prende ancora un po’ di tempo per prendere una decisione su Simone Edera (nella foto contro la Spal), ma la netta sensazione è che alla fine si procederà col tesseramento dell’esterno d’attacco cresciuto nel Torino. Il 26enne continua infatti ad allenarsi a pieno regime agli ordini di mister Colucci, con la speranza di firmare entro domani ed essere a disposizione già sabato al Mazza con l’Olbia. Il club biancazzurro non ha fretta, e potrebbe anche rinviare la decisione alla prossima settimana, ma al momento si può tranquillamente affermare che Edera sta fornendo indicazioni positive e la società è orientata a concedergli un’opportunità. Ed è possibile che prenda il posto di Marco Rosafio nell’organico spallino.

L’attaccante esterno proveniente dalla Reggiana peraltro non ha ancora recuperato pienamente dall’influenza, quindi potrebbe non essere convocato per la gara con l’Olbia, e considerando che per lui si parla con insistenza di una cessione a gennaio, non è da escludere che la sua esperienza a Ferrara possa già considerarsi al capolinea.

s. m.