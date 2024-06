L’ex dirigente. Di Taranto ha risolto il contratto ed è già operativo a Cesena

Corrado Di Taranto (nella foto) ha risolto il contratto che lo legava alla Spal, e dunque è ora libero di legarsi al Cesena. Il nuovo direttore generale dei romagnoli dovrebbe essere ufficializzato dal Cavalluccio già lunedì, parallelamente alle presentazioni in casa Spal del nuovo dg Luca Carra e del nuovo ds Alex Casella. Quella del direttore generale è proprio la figura che mancava

al Cesena dove, fin qui, l’unico referente era stato il ds Fabio Artico, altro ex spallino di lungo corso, dal momento che la proprietà è in America. Di Taranto è stato segretario generale del Chievo, direttore operativo del Parma e infine prima di arrivare a Ferrara ha lavorato come direttore generale del Trento. A Cesena ha già trascorso alcune giornate, il neo dg cesenate è già stato in città ed ha ormai uno stretto contatto con Artico, in sostanza cominciando a lavorare per il Cavalluccio. Doveva, però, definire, la risoluzione del contratto con la società di Joe Tacopina e tutto ciò è avvenuto nella giornata di giovedì, proprio nel giorno in cui a Cesena c’è stata la presentazione del nuovo allenatore, guardo caso un altro ex spallino dei tempi di Gibì, Michele Mignani, che guiderà la neopromossa bianconera.