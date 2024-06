L’ex tecnico biancazzurro Venturato ha parlato a tutto campo nei giorni scorsi. "Spal, difficoltà da superare assieme»

Dai temi più importanti, ovvero i campionati europei ancora in corso (inevitabile la domanda su Zaccagni, passato da Cittadella), alla serie C con le tante nobili decadute che vogliono recitare un ruolo da protagonista. E poi anche due parole sul suo passato recente, ovvero la Spal, ricordata senza alcun rancore e nessun sassolino da togliere dalle scarpe. Roberto Venturato (nella foto), intervistato nei giorni scorsi su Tmw Radio, non si è sottratto, commentando su diversi temi. E arrivando fino ai biancazzurri, con poche parole di stima e augurio per il futuro:

"La Spal è un’altra di quelle realtà di serie C che ha un pubblico totalmente innamorato, merita di giocare ad alti livelli – ha detto l’ex mister spallino –. Ora bisogna avere la capacità di superare le difficoltà insieme, per la Spal questo vale molto".

Parole da sottoscrivere, e senza ricordare quell’esonero affrettato sulla panchina biancazzurra, che finì per costare caro a quella Spal. Acqua passata e brutti ricordi, meglio voltare pagina in fretta.