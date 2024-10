L’impegno mostrato dalla squadra nel corso degli allenamenti ha indotto il tecnico biancazzurro a confrontarsi con il club per il ’rompete il righe’. Stop al ritiro, Dossena convince la società a revocarlo

Stop al ritiro, durato di fatto soltanto due giorni e una notte. L’impegno mostrato dalla squadra nel corso degli allenamenti ha infatti indotto mister Dossena a confrontarsi con la società ottenendo il ‘rompete le righe’. Prosegue intanto secondo la tabella di marcia una settimana particolarmente delicata per la squadra di Dossena. Ieri mattina i biancazzurri hanno effettuato la seconda e ultima seduta a porte aperte, mentre quelle fissate per oggi e domani si svolgeranno in via Copparo a porte chiuse. Dal centro sportivo Fabbri arrivano un paio di buone notizie, mentre altre lo sono un po’ meno. Quella più importante per lo staff tecnico è il rientro a pieno regime di Buchel, che la scorsa settimana ha giocato titolare con la maglia del Liechtenstein, sia in amichevole contro Hong Kong (87 minuti) che in Nations League contro Gibilterra (83 minuti). Il centrocampista quindi si candida a giocare dal primo minuto contro il Pescara.

El Kaddouri invece continua a lavorare a parte, quindi la sua presenza contro il Delfino resta quantomeno in dubbio. Domani il centrocampista marocchino effettuerà un provino per capire se potrà essere della partita, ma le sensazioni non sono positive. Mister Dossena può invece tirare un sospiro di sollievo per quanto riguarda Bassoli, il cui infortunio muscolare rimediato nel corso del riscaldamento della gara di domenica scorsa è meno serio del previsto. Dovrebbe trattarsi di un problema gestibile con un paio di settimane di riposo, quindi presto il difensore bolognese tornerà in campo. Su Bachini purtroppo non si può ancora contare: staff tecnico e medico stanno gestendo i carichi di lavoro del difensore, ma la fascite plantare continua a condizionarlo e ancora è difficile capire quando potrà rientrare. Si è appreso che lo scorso weekend – da venerdì sera – il presidente Tacopina è stato a Ferrara per impegni personali, poi è ripartito lunedì. Infine, sono state comunicate le designazioni arbitrali per il prossimo turno di campionato.

Toccherà a Luca De Angeli della sezione di Milano dirigere Spal-Pescara, in programma venerdì alle 20,30 allo stadio Mazza. Il fischietto milanese sarà coadiuvato dagli assistenti Rodolfo Spataro di Rossano e Michele Colavito di Bari, e dal quarto ufficiale Francesco D’Eusanio di Faenza.

s.m.