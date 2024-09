L’indiscrezione: nessuna cessione del 50% al fondo Altivest Capital, che però è partner della società di via Copparo. Tacopina sicuro: "Un club è abbastanza»

"One club is enough". Una società è abbastanza. Senza giri di parole, contattato da Il Resto del Carlino, Joe Tacopina ha smentito seccamente il suo coinvolgimento nella trattativa per l’acquisizione del Tranmere Rovers, il club inglese con sede a Birkenhead che milita nella Football League Two. Ma quindi cos’è questa storia del presidente Tacopina interessato al Tranmere Rovers e soprattutto è vero che il fondo Altivest Capital avrebbe acquisito il 50% delle quote della Spal? Le cose non starebbero esattamente così. Si può affermare con certezza che il fondo Altivest Capital con sede in Florida sia partner del club di via Copparo. Immagini di giocatori della Spal e dello stadio Mazza appaiono sul sito ufficiale di Altivest Capital, il cui Ceo e presidente Michael Junco è venuto a Ferrara un mese fa per assistere alla gara con l’Ascoli.

Tacopina figura nell’organigramma di Altivest Capital con l’incarico di consulente, ma Joe ha ancora il pieno controllo della società biancazzurra e non ha intenzione di intraprendere altre avventure sportive, nella fattispecie quella in Inghilterra nel Tranmere Rovers. Da oggi a domenica prossima il presidente Tacopina sarà nella nostra città, dove seguirà le gara casalinghe contro Carpi e Virtus Entella, oltre a quella in trasferta col Milan Futuro. Una settimana piuttosto intensa nel corso della quale avrà la possibilità di fare chiarezza su tutta questa vicenda che inevitabilmente sta facendo discutere l’intera città.

s.m.