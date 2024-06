LUCA CARRA. La scalata col Parma dalla serie D alla A

Luca Carra (nella foto) ha una lunga esperienza nel mondo del calcio e della gestione sportiva. Nato a Parma e laureato in filosofia, ha iniziato la sua avventura professionale nell’area commerciale del club della sua città sotto Calisto Tanzi nei primi anni Duemila, e poi ha lavorato per l’azienda di abbigliamento sportivo Errea, divenendo una figura chiave per il patron Angelo Gandolfi. Nel 2015, Carra è stato scelto come amministratore delegato del Parma, contribuendo alla rinascita del club e alla scalata dalla Serie D alla Serie A in soli tre anni.

Poi l’esperienza a Catania nel 2022, con ds Daniele Faggiano.