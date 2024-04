L’ultima giornata. Prevendita per la trasferta in Sardegna. Tagliandi disponibili sul circuito Ciaotickets È aperta la prevendita per il settore ospiti dello stadio “Nespoli” di Olbia in vista del match Olbia-Spal del 28 aprile. I biglietti sono in vendita a 1 euro con il codice Swisspro su Ciaotickets, fino al 27 aprile.