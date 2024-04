L’under 17 di Pedriali pareggia 5-5 a Trieste. Poker dell’under 15, crolla a Cesena l’under 16

Dopo la sconfitta maturata dalla Spal Primavera sul campo del Sudtirol, il settore giovanile biancazzurro è comunque riuscito a togliersi delle soddisfazione nel corso del weekend. Soprattutto grazie alla selezione Under 15 che si è imposta sul campo della Triestina in maniera nettissima. È finita 1-4, con Brusa, Minotti, Montanari e Neri autori delle reti del poker calato dai biancazzurri in terra giuliana. La trasferta con la Triestina si è invece trasformata in una sagra del gol per la Spal Under 17 che nelle ultime settimane ha rallentato una marcia che in precedenza pareva inarrestabile. La squadra di Pedriali (nella foto) ha pareggiato 5-5 sul campo degli alabardati, con reti di Cecchinato su rigore, Kola, Margiotta e doppietta di Nejmaoui.

È andata invece decisamente male alla Spal Under 16, incappata in una pesante sconfitta nella trasferta di Cesena: 5-1 il risultato in favore dei romagnoli, coi biancazzurri che hanno realizzato il gol della bandiera con Berti.

Infine, l’Under 14 ha effettuato due amichevoli con un bilancio decisamente positivo: vittoria per 3-1 in casa contro il Trento (a segno Edomwnoyi, Bizzi e Lauri) e ‘manita’ rifilata al Padova in trasferta (1-5 con doppietta di Blaj e reti di Guiducci, Zarattini ed Edomwnoyi).