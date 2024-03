Match ad alta tensione. Spal, ora testa all’Ancona. Giallorossi in piena crisi, via mister e staff tecnico

Quasi sei mesi fa una sconfitta sul campo della Recanatese costò la panchina a mister Di Carlo, che per fortuna successivamente la società di via Copparo ha richiamato riuscendo così a riportare a galla la Spal dopo la fallimentare gestione di Leonardo Colucci. Ebbene, sabato scorso lo stadio Tubaldi ha mietuto un’altra vittima, e la notizia interessa particolarmente anche ai biancazzurri. Già, perché la pesante sconfitta rimediata dall’Ancona – prossimo avversario di Antenucci e compagni – nel derby è risultata fatale a Gianluca Colavitto, che aveva preso il posto di Marco Donadel dopo nove giornate di campionato. Subito dopo la partita di Recanati, il tecnico aveva sottolineato di non avere alcuna intenzione di rassegnare le dimissioni. Il match sul campo dei giallorossi però ha lasciato scorie difficili da smaltire, con una dura contestazione da parte della tifoseria dorica e la netta sensazione di una squadra che non segue più il proprio allenatore. Non è tutto, perché dopo il ko con la Recanatese ha annunciato le dimissioni il direttore sportivo Micciola. Una situazione incandescente, che la società ha deciso di prendere di petto sollevando dall’incarico mister Colavitto. Con un comunicato ufficiale infatti nel tardo pomeriggio di ieri l’Ancona ha annunciato l’esonero dell’allenatore e del suo staff tecnico, oltre ad accettare le dimissioni del direttore sportivo.

Un chiaro tentativo di dare una scossa all’ambiente e soprattutto alla squadra nel momento decisivo della stagione. E alla vigilia di una partita determinante come quella in programma sabato prossimo allo stadio Del Conero contro la Spal, che l’Ancona affronterà senza Clemente e Cioffi che saranno squalificati dal giudice sportivo dopo le espulsioni rimediate con la Recanatese. Si profila quindi una settimana molto particolare per i dorici, che ieri sera non avevano ancora deciso il nome del nuovo allenatore. In casa Spal la marcia di avvicinamento al match fortunatamente avverrà in maniera molto più serena, a partire dalla ripresa degli allenamenti fissata per oggi pomeriggio al centro sportivo Fabbri. Mister Di Carlo ha intenzione di effettuare regolarmente un allenamento a porte aperte, con tutta probabilità mercoledì (non è ancora stato deciso se allo stadio Mazza o in via Copparo).

Oltre ai lungodegenti, nel corso della settimana andranno verificate le condizioni dei numerosi acciaccati che hanno saltato la gara con la Carrarese. Da Buchel – che era pure squalificato – a Bruscagin passando per Peda, che comunque fino a domani sarà impegnato con la Polonia Under 21. Riflettori puntati anche su Fiordaliso, uscito anzitempo con gli apuani, mentre i febbricitanti Contiliano e Zilli dovrebbero recuperare senza grossi problemi. Intanto, come previsto – dopo aver assistito a due gare della Spal – Joe Tacopina ieri è volato negli Stati Uniti e al momento non è stata fissata la data del suo ritorno nella nostra città.