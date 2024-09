"Nessuno stravolgimento dopo tre gare". Dossena: "Errori individuali da non ripetere"

Mister Andrea Dossena, è stata una settimana turbolenta? "Lavorare dopo una sconfitta non è semplice: devi mostrare gli errori e al tempo stesso tenere alto il morale della squadra. I primi a essere delusi siamo noi: abbiamo commesso alcuni errori macroscopici dal punto di vista difensivo. In fase di possesso abbiamo fatto bene, ma non è possibile prendere tre gol ogni partita e abbiamo lavorato tanto sotto questo aspetto. Fisicamente stiamo entrando in forma e gli infortunati diminuiscono: è stata una buona settimana".

Sta pensando a un cambio di modulo?

"Abbiamo ragionato su un eventuale cambiamento, però uno stravolgimento totale richiederebbe alcune settimane di lavoro sul campo: penso per esempio a un 3-4-2-1. Magari negli ultimi 10 minuti si può modificare qualcosa, ma rivoluzionare un modulo dopo tre gare non positive significherebbe buttare al vento 45 giorni di allenamento. Dobbiamo oliarci meglio, conoscerci e sbagliare per arrivare a essere una squadra vera".

Quali sono gli errori che proprio non ha digerito?

"Gli errori fanno più male ai ragazzi che al sottoscritto: sono stati loro ad ammettere di avere sbagliato, hanno fatto autocritica e non vedono l’ora di dimostrare di non essere quel tipo di giocatori. Sono stati commessi errori individuali e di reparto, l’importante è non ripeterli e crescere tutti insieme".

Tacopina come ha reagito dopo le due sconfitte di fila?

"Siamo in contatto col presidente: siamo tutti frustrati e dispiaciuti di trovarci in questa situazione. Bisogna tenere la barra dritta, restando lucidi e razionali: non vediamo l’ora di conquistare la prima vittoria per iniziare un percorso che ci può regalare tante soddisfazioni".

Gli acciaccati come stanno? "Awua è ancora ai box: non ha recuperato per stasera, ma in vista della gara successiva col Carpi ci sarà. Karlsson invece sarà convocato: valuterò se utilizzarlo oppure non rischiarlo. Rao, Bachini e Arena hanno risolto i rispettivi acciacchi e sono pronti. El Kaddouri? È entrato bene in partita e si è allenato nel modo giusto: potrebbe anche giocare dal primo minuto".

Il Sestri Levante che tipo di squadra è?

"Un gruppo giovane che gioca ad alta intensità su un campo sintetico di ultima generazione che può essere molto insidioso".

Stefano Manfredini