News biancazzurre. Del Favero verso il prestito dopo l’addio al Taranto. Primavera in casa oggi contro l’Albinoleffe

Dopo Lorenzo Abati – passato dall’Ascoli alla Pergolettese – un altro portiere di proprietà della Spal potrebbe cambiare maglia nel mercato di riparazione. Mattia Del Favero in realtà stava giocando con continuità al Taranto, ma le sette sconfitte di fila e soprattutto il caos societario (10 punti di penalizzazione e una situazione surreale) hanno indotto l’estremo difensore a chiudere anzitempo l’esperienza in rossoblù.

In campo giovanile, riprende oggi il campionato Primavera 2 con la Spal che ospita l’Albinoleffe alle 14,30 al centro sportivo Fabbri. Si tratta della prima gara del 2025, valida per il penultimo turno del girone di andata. Una grande chance per la squadra di Pedriali – attualmente sesti a -1 dal quinto posto – di ottenere tre punti in ottica playoff contro la penultima della classe.

Ecco le altre gare delle selezioni biancazzurre: Progresso-Spal (Juniores nazionale, oggi alle 14,30), Spal-Alto Academy (Under 14, oggi alle 17), Spal-Triestina (Under 17, domani alle 15), Arezzo-Spal (Under 16, domani alle 13), Spal-Triestina (Under 15, domani alle 13).