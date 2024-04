Nicola Dalmonte fa un primo bilancio: "Peccato per l’infortunio, ma contava aiutare a centrare questo obiettivo». "Salvezza preziosa, ma volevo segnare di più»

È stata una stagione strana quella di Nicola Dalmonte (nella foto), iniziata da separato in casa al Vicenza, prima di cominciare il percorso in biancazzurro alla corte di mister Di Carlo, che lo ha fortemente voluto dopo averlo avuto con sé in più di una circostanza nel corso degli anni. Dalmonte è arrivato a Ferrara nell’ultimo giorno di mercato, con una condizione approssimativa a causa della preparazione a singhiozzo effettuata in biancorosso. In avvio di campionato mister Di Carlo non è riuscito a goderselo in pieno, mentre al suo successore è andata addirittura peggio perché alla nona giornata sul campo dell’Arezzo l’esterno ha riportato una lesione del soleo che di fatto lo ha costretto a restare ai box tre mesi. Per fortuna Dalmonte non ha mai gettato la spugna, tornando al top della forma proprio in concomitanza col ritorno sulla panchina biancazzurra di Di Carlo.

"Siamo contenti per questa salvezza, conquistata partendo da una situazione molto critica – spiega Dalmonte dopo la gara col Pineto –. A livello personale sarei stato più felice se fossi riuscito a segnare qualche gol in più, ma ciò che contava davvero era centrare l’obiettivo. E se i compagni vanno a segno al posto mio va benissimo. Per quanto mi riguarda, cerco sempre di essere nel vivo del gioco, a prescindere dalla fascia in cui vengo utilizzato: sulla sinistra mi trovo bene ed è più facile rientrare verso il campo, ma anche giocare a destra mi piace. Piuttosto, mi è dispiaciuto incappare subito in quell’infortunio: quando sono rientrato non mi aspettavo di giocare così tante partite, quindi da questo punto di vista sono contento. Il Pineto? Nel primo tempo eravamo troppo bassi, poi siamo usciti molto bene alla distanza giocando una ripresa da grande squadra".

s.m.