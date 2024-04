"Niente calcoli, si gioca per vincere». Di Carlo: "E’ l’ultima occasione per fare bene nel nostro stadio»

"La cosa più importante è giocarsi questa partita nel migliore dei modi davanti ai nostri tifosi, ultimamente abbiamo sempre giocato per vincere ed anche oggi sarà così". Non vuole far calcoli mister Di Carlo, nonostante alla sua Spal manchi davvero poco per raggiungere la salvezza e guadagnarsi un altro anno in Serie C.

Il tecnico biancazzurro pensa solamente alla gara col Pineto, con l’obiettivo di centrare altri tre punti: "La situazione degli infortuni non è facile, nell’ultimo periodo siamo abbastanza sfortunati, considerato che si tratta di infortuni perlopiù da contrasto: non ci saranno Saiani, Carraro, Bruscagin, Antenucci, Bassoli e Sits. La squadra sta dando delle risposte positive nonostante gli interpreti cambino di partita in partita, i ragazzi stanno riuscendo ad esprimere quello che i nostri tifosi ci chiedono: a livello caratteriale siamo maturati, combattiamo fino alla fine e se andiamo in svantaggio ce la mettiamo tutta per provare a recuperare.

Oggi ci aspetta una partita difficile e scorbutica, il Pineto è una squadra molto fisica soprattutto in attacco, quindi dovremo essere bravi ad interpretarla nel modo giusto: sono convinto che grazie alla spinta della nostra gente saremo ancora più determinati a portare a casa i tre punti".

Il tecnico biancazzurro ammette di non pensare assolutamente al pareggio, che certificherebbe la permanenza in Serie C della Spal: "Per me il punto non esiste, tutta la settimana abbiamo lavorato per battere il Pineto, e così entreremo in campo oggi: vogliamo la vittoria a prescindere da tutto. Ci sarà lo stadio pieno, un grande coinvolgimento dei nostri tifosi, i bambini delle scuole a riempire gli spalti: è l’ultima occasione per chiudere bene nel nostro stadio.

I giovani? Li avevo visti bene già nel ritiro estivo, oggi posso dire che sono tutti pronti: la crescita della squadra è anche merito loro, i ritmi degli allenamenti sono più sostenuti grazie all’energia dei nostri ragazzi. Non voglio però fare bilanci, per quelli ci sarà tempo: mancano due partite e puntiamo a vincerle entrambe. Pretendo di vedere lo stesso impegno e lo stesso carattere delle ultime gare anche nei restanti 180 minuti, dobbiamo finire il campionato nel migliore dei modi azzannando i nostri avversari".

Parole chiare, quelle del ‘trainer’ spallino, che non pensa all’obiettivo salvezza dietro l’angolo ma punta a cogliere più punti possibili in classifica: ci sarà tempo poi per fare il sunto della stagione.

Jacopo Cavallini