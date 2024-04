"Noi meglio nel secondo tempo, da tre partite non subiamo reti"

La Spal affonda il Gubbio tra le mura amiche con un rotondo 3-0 che aggiunge tre preziosissimi punti alla classifica biancazzurra. I primi minuti del match però la Spal ha sofferto non poco l’intraprendenza degli umbri. Mister Di Carlo nel dopo gara ammette la difficoltà iniziale: "Abbiamo cercato di partire rimanendo compatti, perché quando si viene da una settimana un po’ difficile bisogna conoscere l’avversario, capire come si schiera, se ti attacca più in fascia o più centrale. Ci siamo detti di lasciare giocare un po’ il Gubbio, anche se forse l’abbiamo fatto un po’ troppo… Questa è una squadra che quando gioca in casa ci mette tanto cuore e garra, penso che tutti quanti si siano spesi per cercare di dare forza alla Spal. Dal gol di Zilli poi ci siamo un po’ più aperti ed abbiamo iniziato a giocare di più. Nel secondo tempo siamo stati più bravi, abbiamo giocato palla a terra facendola girare, nel primo l’abbiamo giocata troppo poco. Quando vinci in casa in questo modo, come è stato anche col Rimini, significa che cominciamo ad avere quella mentalità che piace a tutti, a noi, ai tifosi, alla società, a tutti".

Un inizio che stava preoccupando un po’ sugli spalti...

"E’ vero, però non abbiamo mollato niente e questo è importante. E’ la terza gara che non prendiamo gol e questo va rimarcato. Sono segnali di un gruppo che è coeso e comincia ad essere più cattivo. Ci vuole continuità e non abbiamo ancora fatto niente perché mancano dei punti. Se nella prossima gara riusciamo a fare una partita come questa sicuramente metteremo in difficoltà l’Entella. Non dobbiamo abbassare la guardia, non possiamo permettercelo. Sono contento di tutto il gruppo, è entrato Breit ancora una volta, Edera che non giocava da un po’ di tempo, Rao che aveva preso una botta.

Chi è entrato ha fatto la sua parte nella maniera giusta. Questa è la mentalità che voglio, mancano tre partite, cerchiamo di finire al meglio possibile".

Il Gubbio è stata la squadra che vi aspettavate?

"La Spal è rimasta dentro la partita, nonostante loro siano partiti molto bene, questo è stato l’importante. Un segno di maturità da parte della squadra. Quando scelgo chi scende in campo lo faccio per personalità, per tecnica, per cuore, per garra e corsa. Oggi la squadra che è scesa dal primo minuto era quella giusta per fronteggiare il Gubbio. Hanno iniziato meglio loro, meno male che poi si è sbloccato Zilli. Lui è giocatore che ha grandi prospettive, è un guerriero, spero che questi due gol gli diano la forza per farne ancora qui alla fine del campionato".

Ancora bella prestazione di Dalmonte.

"Sì, ma può fare meglio. Lui ha cuore, l’ho già avuto in passato, lo conosco molto bene. Ha avuto qualche problema e comincia ora ad andare in forma, ma oggi è il momento giusto. Lui, insieme anche a Mirco, a Zilli, a tutti. Oggi mi viene difficile dire che qualcuno ha fatto di meno. Guardate Nador, nel primo tempo ha fatto fatica, nel secondo sembrava Desailly, incredibile. Ci abbiamo creduto tutti, che potevamo vincerla, E l’abbiamo fatto".

Beatrice Bergamini