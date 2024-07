"Oggi apriamo una nuova pagina, un profilo come quello di Luca nella Spal non si vede da parecchio tempo». Joe: "Palestra e piscina, troppe distrazioni»

"Con Carra apriamo una nuova pagina – ha detto Joe Tacopina introducendo il nuovo direttore generale –, e un profilo come quello di Luca nella Spal non si vede da parecchio tempo. Fu a Parma in serie A e poi nella raffica di promozioni dalla D in su, ed è vicino al mio stretto collaboratore Dante Scibilia.

Si tratta di un professionista abile ed esperto nella gestione dei patrimoni e che so per certo saprà amministrare al meglio i soldi che abbiamo messo nella Spal. Non ha lavorato solo nel calcio ed è molto stimato".

In attesa della presentazione di questa mattina, il presidente ha parlato anche del ds Casella: "Non posso parlare dell’addio di Danzè per il patto di natura confidenziale che ci ha richiesto, ma l’arrivo di Alex mi rende altrettanto contento, conosce la C ed ha esperienza.

In questi giorni ha già dato segno di voler introdurre in Spal una nuova mentalità e faccio un esempio: ha capito che la nostra palestra e la piscina oltre alle attrezzature da lavoro ne hanno tante utili anche allo svago, e intende eliminare distrazioni non permettendo che la Spal diventi un social club. Molto di questo lo vuole eliminare: la Spal nel prossimo anno deve solo pensare a vincere le partite".

