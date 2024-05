Oggi il vertice in Comune coi tifosi. Per la Spal ci sarà il dg Di Taranto

I tempi per l’annuncio del nuovo responsabile dell’area tecnica non sono ancora maturi, ma dovrebbe essere ormai questione di giorni.

La pista che porta a Giuseppe Magalini è ancora aperta, però il direttore sportivo del Catanzaro si è preso ancora un po’ di tempo per decidere cosa fare del proprio futuro.

Il suo contratto col club calabrese è in scadenza e probabilmente si andrà verso una separazione, ma Magalini ha sul piatto anche altre offerte oltre a quella proveniente da Ferrara. A partire dal Pisa, che gli consentirebbe di restare in serie B, una categoria nella quale ha dimostrato di poter fare la differenza anche nella stagione ormai conclusa.

La Spal però ha fretta di chiudere la partita per il direttore sportivo, e se non sarà quello del Catanzaro sono già pronte due alternative: un uomo mercato di esperienza e uno giovane. Sullo sfondo resta in stand-by la posizione di Mimmo Di Carlo (il contratto dell’allenatore scadrà il 30 giugno), la cui conferma è certa ma è evidente che nulla possa essere ufficializzato prima dell’assegnazione dell’incarico al nuovo responsabile dell’area tecnica.

Intanto, sul fronte societario filtrano rassicurazioni: l’iscrizione della Spal al campionato di serie C non sarebbe minimamente in discussione.

Anzi – a prescindere da quello che è accaduto col deferimento – il club avrebbe intenzione di rilanciare le proprie ambizioni nella prossima stagione di Lega Pro.

Oggi però è anche e soprattutto il giorno dell’incontro tra tifoseria organizzata, società biancazzurra e amministrazione comunale. Alle 15 nella Sala degli Arazzi della residenza comunale le parti torneranno a parlarsi a tre mesi e mezzo di distanza dal primo incontro interlocutorio. Nell’ultimo comunicato pubblicato sulla propria pagina Facebook, il gruppo Curva Ovest ha ribadito che lo scopo principale di questi incontri è "arrivare ad un accordo che possa garantire alla città di non perdere il marchio Spal in caso di eventuali fallimenti, come già avvenuto in passato".

Gli ultras hanno espresso tutta la propria rabbia e preoccupazione per quello che sta accadendo in casa Spal, ma a quanto pare un obiettivo lo hanno già raggiunto.

Nelle battute finali del post, era stata richiesta espressamente la presenza del direttore generale nell’incontro in Comune.

Ebbene, Corrado Di Taranto ha deciso di rispondere presente e rappresenterà la società biancazzurra davanti alla tifoseria organizzata e all’amministrazione comunale.

Stefano Manfredini