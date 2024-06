Paolo danzè. Il Milan pezzo forte del suo curriculum

Nato a Torino nel 1968, Paolo Danzè (nella foto) cresce calcisticamente proprio nel settore giovanile dei granata, arrivando a collezionare negli anni successivi più di 100 presenze tra Serie B e Serie C. Dopo l’esperienza all’ombra della Mole, Danzè approda al Milan dove riveste l’incarico di responsabile delle formazioni Under 19 e Under 18 e Loan Manager del club rossonero.

Laureato in Scienze Economiche, nel 2022 ha inoltre conseguito un Executive Master in Management del Calcio organizzato dalla Figc

in partnership con Sda Bocconi.