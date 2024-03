Peda out, dubbio Fiordaliso. Per la Spal ora è emergenza

Anche allo stadio Del Conero la Spal sarà costretta a fare i conti con una lunga serie di assenze, peraltro nuovamente concentrate nello stesso reparto. Se sabato scorso l’emergenza riguardava difesa e centrocampo, stavolta mister Di Carlo deve fare la conta dei giocatori disponibili nella propria retroguardia. Rispetto al match con gli apuani rientra dalla squalifica Tripaldelli, ma Bruscagin resterà ai box a tempo indeterminato, Peda non ha ancora risolto i problemi alla caviglia che lo hanno costretto a rientrare anzitempo dalla parentesi con la Polonia Under 21 e per Fiordaliso una decisione verrà presa soltanto in extremis. Di sicuro nel corso della settimana finora non si è allenato con la squadra a causa di un problemino muscolare rimediato con la Carrarese: le sue condizioni saranno valutate fino all’ultimo momento utile, ma senza dubbio non può essere al top. Per questo lo staff tecnico sta studiando soluzioni alternative in un reparto privo da tempo dei lungodegenti Arena e Bassoli. La prima ipotesi porta al debutto da titolare di Breit al centro della difesa al fianco di Valentini, con Ghiringhelli sulla destra e Tripaldelli sulla sinistra. Anche Nador può fare il difensore centrale, ma dopo la prestazione sfoderata sabato scorso si candida ad essere confermato in linea mediana.

Centrali di ruolo non ce ne sono altri, quindi le uniche ulteriori opzioni prevedono lo spostamento al centro di un terzino (Ghiringhelli o Tripaldelli) e l’inserimento sulla fascia di uno tra Iglio e Saiani. Se toccasse a Breit, si tratterebbe di un esordio dal primo minuto davvero impegnativo soprattutto sotto il profilo mentale per il gigante austriaco, che una settimana dopo il debutto assoluto tra i professionisti sarebbe chiamato a giocare da protagonista una partita chiave per la corsa salvezza. Come detto però, si tratta di una decisione che mister Di Carlo si riserva di prendere a mente fredda, dopo aver valutato le condizioni degli acciaccati e analizzato con lucidità pro e contro di ogni opzione.

A centrocampo invece, per fortuna la situazione è migliorata nettamente grazie al rientro dalla squalifica di Buchel – che non era in perfette condizioni, ma ha sfruttato la settimana di stop per rimettersi in forma – e quello a pieno regime di Contiliano, che ha giocato una spezzone della gara con la Carrarese ma era debilitato dalla febbre. Nador e Contiliano si giocheranno una maglia al fianco di Buchel, mentre Carraro è ancora ai box. Sulle fasce potrebbe toccare nuovamente a Dalmonte e Maistro, anche se quest’ultimo ieri ha lasciato anzitempo il terreno del Mazza a causa di una botta. Infine, in attacco torna a completa disposizione Zilli (pure lui era febbricitante), prevedibilmente in ballottaggio con Petrovic per agire in tandem con capitan Antenucci.

Stefano Manfredini