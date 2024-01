Per Bertini si profila un turno di squalifica. Oggi e domani a porte aperte. Da valutare come sta Dalmonte

Non è ancora arrivato il momento dei nuovi acquisti, ma questa settimana ci sono diversi buoni motivi per raggiungere il centro sportivo Gibì Fabbri e seguire da vicino i due allenamenti che mister Colucci ha deciso di effettuare a porte aperte. Oggi e domani alle 10,30 infatti i tifosi biancazzurri avranno la possibilità di vedere all’opera Antenucci e compagni, impegnati nella marcia di avvicinamento al derby in programma domenica prossima col Cesena. Dopo la seduta di scarico effettuata nella mattinata di domenica, ieri lo staff tecnico ha concesso un giorno di riposo alla squadra che quindi tornerà ad allenarsi oggi alle 10,30 in via Copparo. Dal campo, oltre alle eventuali situazioni legate al mercato, vanno monitorate le condizioni di un paio di giocatori che ormai sono da considerarsi recuperati. Innanzitutto Iglio, per il quale qualche giorno fa il tecnico pugliese aveva annunciato il ritorno imminente in gruppo dopo una lunga assenza per infortunio. Vanno poi valutate le condizioni di Dalmonte, ormai pronto al rientro ma naturalmente ancora non al meglio fisicamente dopo il lungo stop. Dall’infermeria inoltre si attendono buone notizie da Carraro, che ha saltato l’ultima gara a casa di un indolenzimento all’ileopsoas. Il recupero del regista sarebbe particolarmente importante, se si considera che per Bertini – schierato al suo posto con la Vis Pesaro – si profila un turno di squalifica.