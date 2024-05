Per Dalmonte sirene dalla B. La Spal rischia di perderlo

Se c’è un giocatore tra quelli che la Spal aveva in organico questa stagione dal quale ripartire a occhi chiusi, è senza dubbio Nicola Dalmonte (foto), ma la sua presenza in biancazzurro la prossima stagione purtroppo non è così scontata. Naturalmente anche altri atleti della squadra di Di Carlo hanno fornito un rendimento all’altezza della situazione – specialmente nel finale di campionato – ma l’esterno arrivato a Ferrara la scorsa estate dal Vicenza ha una marcia in più. Anzi, viene da chiedersi come mai a 26 anni – nel pieno della propria maturità agonistica – sia finito in Lega Pro, dopo aver giocato 112 partite in cadetteria e aver collezionato alcuni gettoni addirittura in serie A e in Europa League con la maglia del Lugano.

Un anno fa lo cercavano diverse squadre, su tutte Perugia e Spal.

Guarda caso guidate da due tecnici come Baldini e Di Carlo, che lo avevano avuto più volte a disposizione nelle loro squadre nel corso degli anni. Alla fine l’ha spuntata la Spal di Di Carlo, che purtroppo ne ha potuto sfruttare il potenziale soltanto in minima parte. Dalmonte era arrivato infatti a Ferrara nelle battute finali del mercato estivo in condizioni fisiche precarie, e quando stava iniziando a ingranare si è dovuto fermare a lungo a causa di una lesione distrattiva del soleo. Un infortunio che ha privato mister Colucci – che aveva da poco preso il posto dell’esonerato Di Carlo – di un giocatore fondamentale. Curiosamente, Dalmonte ha ripreso a giocare con continuità in corrispondenza del ritorno del tecnico ciociaro, mettendo la propria firma sulla salvezza della Spal con gol e assist.

A destra o a sinistra, nel 4-4-2 disegnato da Di Carlo l’esterno romagnolo è stato un punto fermo. E viene naturale pensare che la Spal intenda esercitare il diritto di riscatto a propria disposizione per strapparlo al Vicenza. In effetti le cose dovrebbero andare così, ma il problema è un altro. Nel senso che le prestazioni di Dalmonte non sono passate inosservate al piano superiore, tanto che sul ravennate classe 1997 si stanno muovendo già diversi club di serie B. L’opportunità di tornare a giocare in cadetteria chiaramente farebbe vacillare Dalmonte, che paradossalmente potrebbe quindi lasciare Ferrara subito dopo essere diventato un giocatore della Spal.

Per ora è spuntato un interessamento del Cesena, neopromosso in cadetteria. A prescindere dalla consistenza dell’indiscrezione, risulta che diverse società di serie B lo abbiano seguito con attenzione e sarebbero pronte a formulare una proposta quando aprirà il mercato. È una situazione da monitorare quella che riguarda Dalmonte, con la speranza che anche la prossima stagione la presenza di mister Di Carlo lo induca a scegliere la Spal ignorando le sirene provenienti dalle categorie superiori.

Stefano Manfredini