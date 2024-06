Per il quarto anno consecutivo. Ritiro a Mezzana dal 15 al 26 luglio

Comunicate date e sede del ritiro che per il quarto anno di fila si svolgerà a Mezzana (Trento). Sarà quindi nuovamente la località della Val di Sole a ospitare la Spal, grazie alla già collaudata sinergia tra club di via Copparo, Amministrazione comunale di Mezzana, Consorzio turistico Mezzana Marilleva, Azienda per il Turismo della Val di Sole e Trentino Marketing. Antenucci (foto) e compagni lavoreranno a Mezzana quasi due settimane, da lunedì 15 a venerdì 26 luglio. Generalmente nei giorni che precedono la partenza per il ritiro gli atleti si sottopongono a test fisici e visite mediche di rito, e pure quest’anno il programma non dovrebbe presentare variazioni sul tema. Il pullman comunque lascerà Ferrara lunedì 15 luglio per dirigersi in Val di Sole, dove i biancazzurri soggiorneranno all’Hotel Sporting Ravelli a Marilleva 900. Le sedute di allenamento invece si svolgeranno presso il centro sportivo comunale di Mezzana fino a venerdì 26 luglio, quando la squadra tornerà nella nostra città. La Spal non ha fornito ulteriori informazioni sul programma del ritiro e soprattutto il calendario delle amichevoli.