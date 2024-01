Per ora la società conferma il tecnico. Contestazione dentro e fuori. La situazione precipita dopo 45’

Contestazione doveva essere, e contestazione è stata. All’ennesima potenza. Nei confronti della proprietà, della dirigenza, dell’allenatore e della squadra. Dopo una serie di cori – alcuni davvero molto pesanti – indirizzati al presidente Tacopina, gli ultras assistono esterrefatti all’uno-due micidiale assestato dalla Juventus Next Gen. E subito dopo compiono un gesto potentissimo che ha pochi precedenti, rimuovendo dalla curva Ovest tutti gli striscioni. Anche la squadra comincia ad essere bersagliata dal cuore pulsante del tifo biancazzurro, che poi riprende ad attaccare il presidente Tacopina. Dagli altri settori dello stadio invece prevale una posizione diversa, di sostegno alla squadra che nel frattempo reagisce accorciando le distanze e sfiorando il pareggio. La situazione precipita nel corso dell’intervallo, quando gli ultras decidono di abbandonare il settore lasciando un enorme vuoto nella parte centrale della curva Ovest. La contestazione si sposta fuori dallo stadio, nel corso della ripresa e dopo la partita. Per fortuna senza degenerare. Ora la palla passa alla società, che almeno per ora pare aver rinnovato la fiducia a mister Colucci.

La settimana che inizia oggi però sarà decisiva per il prosieguo della stagione anche e soprattutto perché giovedì prossimo chiuderà il mercato di riparazione. La gara con la Juventus Next Gen ha confermato che la Spal ha bisogno di rinforzi: un portiere e un attaccante dovrebbero arrivare, ma andrebbe fatta una seria valutazione anche in altri ruoli. Per esempio quello di terzino sinistro, dove i biancazzurri continuano a soffrire terribilmente. Tra qualche giorno sapremo se e come riuscirà ad intervenire il club di via Copparo, alle prese con una contestazione che adesso tira in ballo davvero tutti.