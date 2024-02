Petrovic è un’ombra e i cambi non incidono

GALEOTTI 6. Un po’ sorpreso in avvio da quel cross di Settembrini che incoccia la parte superiore della traversa, poi sempre sicuro, anche se di parate vere zero.

GHIRINGHELLI 6. Fa la sua partita senza patire troppo Settembrini, e andrebbe in porta se l’ala non lo stendesse con un fallo che pareva da rosso e invece viene sanzionato solo col giallo. BRUSCAGIN 6. Preferito a Fiordaliso come centrale al posto dello squalificato Peda, se la cava bene concedendo pochissimo.

VALENTINI 6,5. Ancora una buona gara, è in fase positiva. Respinge tutto e nel finale di primo tempo con un doppio salvataggio sventa una brutta situazione. In 11 contro 10, troppo spesso viene lasciata a lui l’impostazione.

TRIPALDELLI 6. Rientro onesto dopo lunga assenza. Pittarello gli crea qualche problema solo in avvio e lui trova discese efficaci che però mai sfociano in occasioni da gol.

RAO 6,5. Preferito a Edera e Maistro, è in serata e confeziona buone giocate tecniche rientrando di continuo in difesa per un lavoro sfiancante. Purtroppo deve partire troppo da lontano per poter distillare la sua qualità là dove più ce n’è bisogno.

CARRARO 6. Ammonito dopo 2’ è un po’ condizionato nei corpo a corpo, inevitabilmente. Però mette lo zampino nelle due sole occasioni della Spal.

BUCHEL 6. Meno mobile di altre volte, fa correre il pallone, e quando imbecca Tripaldelli con un cambio campo di 50 metri lo fa proprio cantare. Cala nel finale, come tutta la squadra.

DALMONTE 5,5. Si divora un gol sparando su Trombini, ma gira e rigira rimane il solo dal cambio di passo frizzante.

ANTENUCCI 6. Provoca l’espulsione di Masetti rubando palla in alto e regala alla Spal l’inutile uomo in più.

PETROVIC 5. Un’ombra là davanti, non sembra un 9 vero ma più la spalla di un centravanti. RABBI 4. Non ne azzecca una, ultimo tiro incluso.

MAISTRO 5,5. Un tiro a giro e poco altro.

ZILLI 5. Non aggiunge niente, anche se non lo cercano mai lassù.

EDERA 5. Neppure lui.

SAIANI ng. Rileva Tripaldelli acciaccato.

LEONE 5. Non bene. Il giallo a Settembrini sembra più rosso, ignora un cartellino contro Tripaldelli, regala un corner alla Spal e nel finale è iperconservativo.

DI CARLO 5. Stavolta non azzecca i cambi. Rabbi in un finale di assedio non serve, era meglio Zilli per buttar su qualche pallone. E l’ammasso di punte ed esterni offensivi è stato inutile, era meglio irrobustire il centrocampo con un terzo uomo per ridare fiato a una Spal che con l’uomo in più ha fatto peggio di prima. Come pensar di evitare i playout se non si sfruttano queste occasioni?