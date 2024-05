Playoff, salta il fattore campo. Perugia ko in casa

La stagione della Spal si è conclusa ufficialmente ieri mattina al centro sportivo Fabbri, dove la squadra di Di Carlo ha effettuato l’ultimo allenamento prima del ‘rompete le righe’. In realtà, non tutti i giocatori lasceranno immediatamente Ferrara. Risulta infatti che una decina di atleti resteranno in città per continuare a lavorare almeno un’altra settimana. Si tratta di calciatori acciaccati oppure reduci da gravi infortuni (come Arena e Bassoli, giusto per fare un paio di nomi) che stanno seguendo un programma di recupero particolare che non può certo essere interrotto a causa della fine degli allenamenti.

PLAYOFF E PLAYOUT. Nelle gare di andata degli ottavi di finale dei playoff di serie C è letteralmente saltato il fattore campo. Nelle cinque partite disputate martedì scorso nessuna squadra è riuscita a fare bottino pieno davanti al proprio pubblico. Anzi, il bilancio è di un pareggio tra Triestina e Benevento (1-1) e addirittura quattro vittorie in trasferta. La Carrarese ha ipotecato la qualificazione ai quarti di finale mettendo ko il Perugia allo stadio Curi con un gol per tempo (0-2). Successi esterni di misura ma altrettanto significativi invece per Catania (0-1 sul campo dell’Atalanta Under 23), Casertana (0-1 nella tana della Juventus Next Gen) e Vicenza (0-1 a Taranto). Domani si disputeranno le gare di ritorno. Nei playout del girone B infine, la Recanatese ha superato di misura la Vis Pesaro nell’andata e domenica è in programma il ritorno sul campo della Vis Pesaro.