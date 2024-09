Polito e Calapai, la Spal completa la difesa. Casella: "Adesso tutti i tasselli sono a posto"

Sono stati presentati insieme i due nuovi terzini destri della Spal, Luca Calapai e Vincenzo Polito. Il primo dei due è destinato a ricoprire la parte destra della difesa da titolare, mentre Polito dovrà provare a mettersi in evidenza e ritagliarsi un po’ di spazio quando verrà chiamato in causa da mister Dossena. E’ il ds Casella a presentare i due nuovi arrivi: "Con questi due giocatori completiamo il reparto difensivo che fino a qualche giorno fa, prima dell’ arrivo di Polito, mancava ancora di qualche tassello. Vincenzo è un giocatore che ci dà diverse possibilità, ha fatto il terzino, il difensore centrale, per la sua duttilità ci consente di avere diverse frecce al nostro arco. Per quanto riguarda Luca, era un obiettivo precedente, una trattativa che è durata tanto, un po’ come detto anche per Mignanelli nei giorni scorsi. Cercavamo un terzino con le sue caratteristiche, di corsa e qualità negli ultimi venti metri. Siamo soddisfatti che siano arrivati e facciamo loro un in bocca al lupo".

"Sono arrivato in una squadra importantissima - inizia Calapai, classe 1993, in arrivo dalla Casertana –, con una società forte e una tifoseria calorosa. L’obiettivo è innanzitutto di allinearmi con la mentalità della squadra, del mister e dello staff. Già dai primi giorni si capisce il metodo di lavoro che c’è dietro, per ora l’obiettivo è lavorare e mettermi in linea con il resto dei compagni. Alcuni giocatori li conoscevo per averli affrontati negli anni precedenti. Ho trovato uno spogliatoio unito e un buon gruppo, dedito al lavoro e al sacrificio. C’è anche un bell’entusiasmo".

Quali i punti di forza? "Io penso innanzitutto a difendere e poi a partecipare all’azione offensiva insieme a tutta la squadra, nei tempi giusti e quando ce n’è bisogno. Devo dire che mi piace molto partecipare all’azione in attacco.

Qualche gol l’ho fatto? Sì, provarci credo che nei terzini moderni non sia una cosa nuova. Ormai quasi tutti i terzini hanno i gol nelle gambe". "Sono arrivato a Ferrara facendo uno step in più rispetto a dove ero nell’ultimo anno – si presenta Vincenzo Polito, classe 1999, al Messina nella stagione scorsa –. Il mio obiettivo intanto è rimettermi in forma perché sono fermo da tanto e cercare di dare una mano sia dentro che fuori dal campo. Mister Dossena è tosto, fa lavorare tanto, sicuramente questo porterà i frutti dovuti. Io mi metto a disposizione, cercherò di farmi trovarmi pronto in qualsiasi ruolo il mister possa aver bisogno. Sono polivalente, se così si può dire, sicuramente ho delle lacune da migliorare, credo di essere un giocatore di personalità sul campo. Ho sempre fatto il terzino destro, dall’anno scorso anche centrale e mi è piaciuto molto".

Beatrice Bergamini