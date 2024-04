Prevendita a gonfie vele. Verso un Mazza da record

La scorsa stagione l’ultimo turno casalingo è coinciso con la retrocessione matematica in serie C. Dopo sette anni trascorsi nei due campionati più importanti, la sconfitta col Parma ha decretato il ritorno della Spal in terza serie gettando i tifosi spallini nello sconforto. Nonostante la delusione, nel corso dell’estate il popolo biancazzurro ha risposto presente sottoscrivendo oltre 4.500 abbonamenti. Certo a prezzi ridotti rispetto alle stagioni precedenti, ma si tratta di numeri enormi per un campionato di Lega Pro.

La speranza di un torneo di vertice ha animato i tifosi, che comunque non hanno mai lasciato soli Antenucci e compagni nemmeno nei momenti più difficili. Basti pensare che il numero minimo di spettatori si è registrato in occasione del match casalingo col Sestri Levante (5.250). Più in generale, soltanto in sei gare interne su 18 l’affluenza è scesa sotto quota 6mila. E nonostante un campionato disputato a lungo in zona playout la media di spettatori oggi raggiunge quota 6.350 presenze, davvero tanta roba (naturalmente tenendo conto dei dati diffusi ufficialmente dal club di via Copparo ogni partita).

Il record è relativo al match col Pescara, nel giorno del debutto di mister Colucci sulla panchina (8.542 presenze), quando dall’Abruzzo sono arrivati oltre mille tifosi. Quota 7mila è stata sfondata contro Vis Pesaro (7.132), Perugia (7.845) e Gubbio (7.052). Domenica prossima da Pineto arriveranno pochi appassionati, ma si avverte la netta sensazione che al Mazza ci sarà il pubblico delle grandi occasioni.

La prevendita sta andando a gonfie vele, inoltre in gradinata ci saranno circa mille bambini in occasione dell’evento conclusivo del progetto Scuola Biancazzurra. Il primato del gara col Pescara quindi vacilla, con la speranza di poter festeggiare tutti insieme una bella vittoria della squadra di Di Carlo. Per questa partita la società ha attivato una speciale promozione, con biglietti a prezzi davvero popolari: curva Ovest 5 euro, gradinata laterale, centrale e Gold e tribuna Bianca 10 euro, tribuna Azzurra e tribuna Blu 14 euro. Tutti gli Under 18 inoltre potranno accedere allo stadio Mazza al prezzo di 5 euro in tutti i settori dell’impianto.

La prevendita proseguirà fino alle 16,30 di domenica sia online che presso i punti vendita abilitati Vivaticket. Dalle 14,30 alle 17,15 di domenica poi sarà aperta la vendita libera presso la biglietteria di corso Piave e la biglietteria di via Cassoli, con la maggiorazione di 2 euro sul prezzo intero dei tagliandi. E poi si profila il grande spettacolo della curva Ovest, che ha invitato i tifosi ad entrare al Mazza in anticipo per preparare nel miglior modo possibile la coreografia. Mai come stavolta, vietato mancare!

Stefano Manfredini