Primavera oggi a Brescia per difendere la zona playoff

Due pareggi di fila hanno leggermente rallentato la corsa della Spal Primavera, che conserva comunque il quarto posto in classifica – a braccetto con Venezia e Albinoleffe – che significa playoff. Ma il campionato è ancora lungo e ci sono tante battaglie da conquistare per riuscire a centrare il grande obiettivo. A partire dalla trasferta in programma oggi alle 14,30 sul campo del Brescia, che ha soli tre punti da recuperare alla squadra di Grieco e medita di compiere l’aggancio. Torna in campo anche la Spal Under 17 di mister Pedriali, che domani alle 13 affronterà il Lumezzane al centro sportivo Fabbri per consolidare il primo posto in classifica. Match contro i lombardi anche per la Spal Under 15 guidata da mister Viviani, che dopo la bella vittoria in amichevole contro il Sassuolo tornerà a giocare in campionato sul campo di via Copparo domani alle 11. La selezione Under 16 osserva un turno di riposo, mentre l’Under 14 di mister Roberto Buriani sarà tra le protagoniste del Trofeo Caroli Hotels, con i biancazzurri inseriti nel girone A insieme a Fiorentina, Grifone Calcio e Capo di Leuca. In campo femminile invece oggi alle 18 l’Accademia Spal Primavera fa visita al Modena nel big match di giornata.