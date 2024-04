Promozione: con questa vittoria il Casumaro continua a sperare di uscire dalla zona playout. Guernelli decisivo, sconfitta la Comacchiese

casumaro

1

comacchiese

0

CASUMARO: Saccenti, Ribello, Faggioli, Barbieri, Benini, Farina, Testoni, Minarelli, Franceschini, Guernelli, Nicoli. A disp. Manfredini, Pencarelli, Bini, Borsari, Rimondi, Lazzarin, Finardi, Zago, Vinci. All. Nardiello.

COMACCHIESE: Tiengo, Grassi, Biolcati, Angelini, Alberi, Marcolini, Centonze Kevin, De Angelis, Tedeschi, Marongiu, Bushi. A disp. Farinelli, Rizzo, Folegatti, Centonze Martin, De Giorgi, Cavalieri d’Oro, Fantinuoli, Fogli, Manfrini. All. Bresciani.

Arbitro: Marco Sartori di Forlì.

Marcatore: 55’ Guernelli.

Vale oro la vittoria del Casumaro, ottenuta in formazione rimaneggiata da mister Nardiello contro una delle big del girone come la Comacchiese, lanciatissima verso i play off, reduce da due vittorie consecutive. I tre punti raccolti dai padroni di casa nel derby ferrarese non consente di uscire dalla zona play out, ma quanto meno alimenta le speranze di farcela nelle due ultime gare del girone di ritorno, mentre riducono al lumicino le chance per i lagunari di restare aggrappati al vagone play off. La prima opportunità è dei padroni di casa, un bel tiro di Nicoli dalla distanza che sibila vicino al palo.

La risposta comacchiese è sui piedi di Tedeschi, un gran diagonale sul quale Saccenti risponde presente. Al 27’ azione solitaria di Testoni, che si fa largo sulla trequarti, tiro dalla distanza che fa gridare al gol in tribuna, ma esce di un soffio. Nel secondo tempo il Casumaro è più intraprendente, preme sul piede dell’acceleratore e trova il vantaggio al 10’ con il più giovane della compagnia, Guernelli, classe 2005. Marcolini liscia un intervento, si incunea Guernelli, che buca la linea difensiva lagunare, entra in area, chiama Tiengo all’uscita e lo supera con un preciso rasoterra. Il Casumaro potrebbe raddoppiare in contropiede con Nicoli, che spreca da sotto misura la più facile delle occasioni. Da sottolinea un colpo di testa di Tedeschi, al 75’, parato dall’attento Saccenti.

f.v.