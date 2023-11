Rabbi ai box, cercasi partner per Antenucci

L’infortunio rimediato da Rabbi per fortuna non è grave, ma in questo momento rappresenta una tegola piuttosto pesante nell’economia del gioco di mister Colucci. Il tecnico della Spal ha faticosamente trovato la quadratura del cerchio ridisegnando la squadra col 3-5-2. Un impianto tattico studiato per fornire maggiore solidità alla difesa e un partner ad Antenucci, che tutto solo al centro del tridente è apparso spesso e volentieri un pesce fuor d’acqua. Senza i lungodegenti Sits, Siligardi e Dalmonte, l’unico attaccante di ruolo che può agire in quella posizione è proprio Rabbi, che a Sassari – pur senza riuscire a sbloccarsi (finora ha segnato un solo gol, in Coppa Italia col Sestri Levante) – ha disputato probabilmente la migliore partita della propria stagione. La punta bolognese non è un bomber di razza, ma possiede caratteristiche importanti che in casa Spal non hanno in molti. Rabbi infatti ha l’energia per attaccare con continuità la profondità e disturbare la difesa avversaria in fase di impostazione, un lavoro che per ovvie ragioni non si può pretendere che Antenucci effettui dal primo all’ultimo minuto.

Ebbene, il numero 11 ha riportato una lesione di basso grado del bicipite femorale destro: non un infortunio serio, ma è legittimo pensare che lo costringerà a restare ai box almeno un paio di partite. Chi giocherà quindi assieme al capitano sul fronte offensivo? L’unico attaccante di ruolo che resta alla Spal è il 18enne Angeletti, che aveva debuttato in maniera incoraggiante sul campo della Recanatese. Altrimenti Colucci può adattare alcuni giocatori che di norma fanno i centrocampisti o le punte esterne, come Puletto, Orfei e Rosafio. E poi c’è Maistro, che nelle ultime due gare è restato ai box ma è ormai pronto a rimettersi a disposizione. Sono in molti a pensare che il 25enne di Porto Tolle – fin qui tra le principali delusioni di questa prima parte di stagione – si potrebbe esprimere meglio agendo in posizione più avanzata, dietro alle punte oppure proprio alle spalle di un solo attaccante come in questo caso. I vari Puletto, Orfeo e Rosafio interpreterebbero invece il ruolo con caratteristiche completamente diverse, ma si candidano pure a giocare sulla fascia destra contro il Rimini. Già, perché lunedì prossimo Colucci dovrà risolvere un ulteriore problema: chi prenderà il posto dello squalificato Rao?

Stefano Manfredini