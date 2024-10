Risorse per i diritti audiovisivi: tre club (tra cui la Spal) presentano ricorso per la distribuzione. Il ds Casella inibito per un mese

Nel corso della gara di Rimini, Alex Casella è stato espulso dall’arbitro. Ma non è tutto, perché ieri il giudice sportivo ha usato la mano pesante nei confronti del direttore sportivo della Spal che ha ricevuto una "inibizione a svolgere ogni attività in seno alla Figc, a ricoprire cariche federali e a rappresentare la società nell’ambito federale fino al 4 novembre 2024 e 500 euro di ammenda". Stando a quanto riporta il comunicato, Casella ha "tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro in quanto, a gioco fermo, protestava platealmente proferendo una frase irriguardosa nei suoi confronti per contestarne l’operato". Infine, si apprende che il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto tre ricorsi autonomi – uno dei quali presentato dalla Spal – che originano dalla delibera dell’Assemblea della Lega Nazionale Professionisti Serie A, con la quale è stata disposta la distribuzione, tra le sole società associate nel corso della stagione sportiva 2021-22, delle risorse economiche riferite alla transazione con Mediapro, con riferimento alla concessione dei Diritti Audiovisivi per il campionato serie A nel triennio 2018/2021.