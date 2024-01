Rosafio a messina. Maistro-Vergani. Scambio col Pescara?

Prima della gara con la Vis Pesaro, probabilmente la Spal definirà soltanto un’operazione in uscita. Perfezionando la cessione in prestito di Marco Rosafio al Messina. La scorsa estate l’attaccante esterno aveva firmato un biennale con la società di via Copparo, che quindi ha deciso di lasciarlo partire soltanto a titolo temporaneo con la speranza che il ritorno nel club siciliano – dove aveva giocato qualche anno fa in serie D – possa rilanciarlo in vista della prossima stagione. Le trattative più importanti invece decolleranno soltanto la prossima settimana. Per il momento si registra la conferma dell’interesse per Marcel Buchel, seguito però anche da Sudtirol, Crotone e Perugia. Per l’attacco invece da Pescara arriva la voce di un fantomatico scambio tra Fabio Maistro ed Edoardo Vergani. Salvo sorprese, il centrocampista di Porto Tolle non lascerà la Spal che vuole puntare su di lui dopo il giro di boa. Vergani invece è un attaccante che era già stato accostato al club di via Copparo in estate.