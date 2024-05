Sabato scorso la prima amichevole con i ragazzi della Format Ferrara. ’Specialissimi’, che festa in campo

Appuntamento storico per i protagonisti del progetto ’Specialissimi’, che sabato scorso hanno disputato la loro prima partita amichevole insieme ai ragazzi di Format Ferrara. Un debutto emozionante per i ragazzi guidati da Simone Vallieri, che per la seconda stagione consecutiva si sono allenati con passione ed entusiasmo realizzando il sogno di disputare un vero e proprio match. Un risultato straordinario per il progetto promosso e curato da Spal Foundation, che certifica i progressi compiuti dai ragazzi sotto il profilo dell’autonomia, dell’autostima, della fiducia nelle proprie capacità e della socializzazione. Alla presenza dell’assessore comunale Cristina Coletti, del direttore generale biancazzurro Corrado Di Taranto, di Martina Vanzetto e Laura Semprini di Spal Foundation e dei calciatori della prima squadra Alessandro Bassoli, Marco Carraro e Massimo Zilli, gli Specialissimi e i ragazzi di Format Ferrara hanno dato vita ad una partita divertente e avvincente che ha visto alternarsi in campo tutti i giovani del progetto curato dalla Fondazione spallina.