Salta il passaggio al Bari, Maistro rimane. Per salvarsi la Spal punterà anche su di lui

L’ultima giornata del mercato di riparazione della Spal è ruotata intorno a Fabio Maistro, che dopo essere stato virtualmente del Bari per qualche ora alla fine è rimasto a Ferrara. Ma la trattativa – o presunta tale – per il trasferimento del centrocampista di Porto Tolle in biancorosso è in realtà avvolta nel mistero, e soltanto nei prossimi giorni si capirà davvero come sono andate le cose. La cosa più importante però è che il numero 37 sia rimasto regolarmente a disposizione di mister Colucci, perché a prescindere dal rendimento altalenante la sua cessione sarebbe stata molto pesante. Indebolendo ulteriormente una squadra già in difficoltà. Ma proviamo a ricostruire la storia dell’operazione che il club pugliese ha provato invano a realizzare sul filo di lana.

Da martedì sera il nome di Maistro è stato accostato con forza al Bari, che fonti autorevoli ieri pomeriggio consideravano davvero ad un passo dall’ingaggio a titolo definitivo per circa 400mila euro. Numerosi addetti ai lavori, sia in campo nazionale che nel capoluogo pugliese, subito dopo pranzo hanno annunciato la fumata bianca imminente parlando anche di un contratto di due anni e mezzo (fino al 2026) per il giocatore. In casa Spal però sulla questione è stata sempre mantenuta una certa cautela, tanto che a quanto pare non sarebbe in realtà pervenuta una vera e propria offerta dal Bari al direttore tecnico Fusco. Più probabilmente la società biancorossa ha sondato il terreno con l’agente di Maistro, chiedendo una disponibilità di massima del suo assistito al trasferimento.

A prescindere dall’eventuale accordo tra i due club (dalle parti di via Copparo fanno sapere che non è detto che la Spal avrebbe accettato la proposta), il Bari però si è ritrovato di fronte un ostacolo altissimo da superare. Per raggiungere il proprio obiettivo, il direttore sportivo Polito doveva infatti riuscire a cedere Mattia Aramu liberando un posto nella lista degli atleti ‘over’. Peccato che il diretto interessato abbia rifiutato categoricamente le destinazioni che gli sono state proposte, dal Cosenza alla Ternana, e parallelamente la pista che portava a Maistro si è raffreddata. Il numero 37 rimane a Ferrara, con la speranza che dopo aver toccato con mano la serie B per qualche giorno torni subito a calarsi nella realtà biancazzurra. Per salvarsi la Spal ha bisogno del miglior Maistro, al quale mister Colucci ora deve trovare la giusta collocazione tattica tra la linea mediana e il lato sinistro del tridente.

Stefano Manfredini