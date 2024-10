Se i risultati continuassero a non arrivare, la panchina sarebbe a rischio. Smentita l’ipotesi Torrente. Voci su Dossena, Rimini decisiva?

Quando in una squadra di calcio le cose vanno male, il primo a essere messo in discussione è l’allenatore. Piaccia oppure no, è sempre stato così e sempre lo sarà. Nella sua breve carriera sulla panchina, mister Dossena (nella foto) non è mai stato esonerato, ma è consapevole che se i risultati continuassero a non arrivare la sua posizione diventerebbe precaria. È senz’altro azzardato parlare di partita decisiva per il suo futuro contro il Rimini, ma è evidente che un altro passo falso sarebbe molto pesante. In ogni caso, fonti autorevoli in casa Spal hanno smentito seccamente l’indiscrezione riportata da alcune testate che considerano una gara da dentro o fuori per il tecnico lodigiano quella di domani sera in Romagna.

Addirittura viene già ipotizzato il nome dell’eventuale successore di Dossena sulla panchina biancazzurra, l’ex allenatore del Padova Vincenzo Torrente (esonerato la scorsa stagione dal club biancoscudato subito prima dei playoff con la squadra al secondo posto).

Come detto però dalle parti di via Copparo questa pista è stata smentita.