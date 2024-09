"Serve più cattiveria, fa male perdere così". Dossena: "Errori sotto porta pagati caro"

Andrea Dossena mastica amaro. Dopo le due vittorie di fila, il tecnico non si aspettava un passo indietro del genere sul campo di una squadra abbordabile come il Milan Futuro che ha sfruttato le ingenuità della Spal. "Le occasioni più nitide le abbiamo create noi, quando abbiamo rubato palla attraverso delle buone pressioni – ricorda –. Sono arrabbiatissimo per la leggerezza commessa sul primo gol, senza parlare del fatto che ultimamente ogni tiro indirizzato verso la nostra porta tocca il palo e poi entra, o comunque si tratta sempre di conclusioni molto importanti. Noi siamo arrivati davanti al portiere diverse volte, ma siamo stati deficitari: quegli errori non possiamo effettuarli, perché poi li paghiamo a carissimo prezzo. Se in occasione della rete di Hodzic mi sono arrabbiato tanto, sul raddoppio sembravamo noi la squadra Under 23 giovane e inesperta. Tutta la settimana abbiamo lavorato sulla concentrazione e la grinta in fase difensiva: non possiamo commettere una ingenuità del genere. Fa male, e deve fare male anche ai ragazzi: eravamo in controllo, abbiamo creato più del Milan Futuro, poi per una leggerezza siamo andati sotto ma abbiamo trovato il pareggio, quindi non ci sta perdere così.

Non siamo ancora sulla strada giusta: non è possibile che una squadra Under 23 sia più tignosa di noi: se abbiamo pensato di poter alzare la testa dopo due vittorie ci siamo sbagliati di grosso. Siamo indietro e siamo troppo leggeri, dobbiamo diventare più cattivi". Mister Dossena difende le scelte effettuate, con una formazione all’insegna del turnover. "Abbiamo cambiato tanti giocatori, quasi il 50% della squadra, ma tutti hanno dato il loro contributo – assicura –. C’è chi è indietro fisicamente, chi ha bisogno di più partite, inoltre chi è subentrato ha fatto bene: ai punti avevamo fatto meglio dei nostri avversari. El Kaddouri? Ha avvertito una fitta. La Virtus Entella? È una squadra forte che possiede qualità, ma il nostro pubblico può darci qualcosa in più e trascinarci". Stefano Manfredini