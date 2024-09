Settimana delicata per l’infermeria biancazzurra. Awua indisponibile, Karlsson resta in forse. Arena, Bachini e Rao invece hanno ripreso

Arrivano notizie in chiaroscuro dall’infermeria di via Copparo, dove Karlsson è ancora alle prese col problema al polpaccio che molto probabilmente lo costringerà a saltare anche la gara di Sestri Levante.

La terza di fila dopo quelle contro Perugia e Lucchese. In realtà, una piccola speranza di riuscire a recuperarlo per la trasferta di sabato prossimo esiste, ma anche per evitare il rischio di una ricaduta è prevedibile che mister Dossena preferisca lasciarlo a riposo per averlo a pieno regime a partire dal turno successivo, quando la Spal affronterà il Carpi allo stadio Mazza (lunedì 23 settembre).

È ancora ai box anche Awua, che quindi difficilmente sarà della partita sul campo del Sestri Levante. E questa è una tegola di non poco conto, perché come ha confermato l’allenatore domenica scorsa dopo l’incontro un giocatore con le sue caratteristiche in questo momento farebbe molto comodo. Per fortuna, gli altri tre acciaccati dovrebbero recuperare senza problemi.

Stiamo parlando dei difensori Arena e Bachini, e di Rao, che hanno già ripreso la preparazione e quindi salvo imprevisti potranno essere schierati già col Sestri Levante. Arena e Rao erano usciti malconci nel corso della ripresa del match con la Lucchese, mentre Bachini non era nemmeno sceso in campo. In questo caso quindi il tecnico può tirare un bel sospiro di sollievo, perché Arena e Bachini sono teoricamente i centrali titolari nella formazione-tipo, mentre Rao è una pedina imprescindibile nel tridente.

Anche perché in questo momento Bidaoui può giocare al massimo mezz’ora. Oggi è fissata una doppia seduta a porte chiuse, l’unica settimanale. Domani e venerdì invece Antenucci e compagni lavoreranno di mattina, per poi partire per il ritiro in Liguria.

Intanto, per dirigere l’incontro tra Sestri Levante e Spal è stato designato Marco Di Loreto della sezione di Terni: è la prima volta che il fischietto umbro incrocia i biancazzurri.

L’arbitro Di Loreto sarà coadiuvato dagli assistenti Domenico Russo di Torre Annunziata e Alessia Cerrato di San Donà di Piave, oltre al quarto uomo Juri Gallorini di Arezzo.

s.m.