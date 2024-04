Si chiama colombino. Il ds della Torres accostato alla Spal

Le battute finali della stagione portano con sé le prime indiscrezioni – spesso e volentieri in realtà voci incontrollate – sugli scenari che si profilano nelle varie società. A questo proposito, la testata Notiziariocalcio.com ha accostato alla Spal il nome di Andrea Colombino, direttore sportivo della Torres. Il 43enne sassarese dirige l’area tecnica del club della sua città da tre anni, finendo sotto i riflettori quest’anno grazie all’ottimo torneo che sta disputando la squadra di Greco. Inutile dire comunque che almeno fino alla fine del campionato ogni eventuale valutazione resterà in sospeso. Peraltro, la scorsa estate la società di via Copparo ha affidato l’area tecnica a Filippo Fusco, che ha firmato un contratto biennale che scadrà il 30 giugno 2025. Restando in tema di situazioni contrattuali dei dirigenti spallini, anche il direttore generale Corrado Di Taranto si è legato alla Spal fino al 2025.