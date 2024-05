Si tratterà di un allenamento congiunto allo stadio ’Euganeo’ contro la formazione dell’ex Oddo. Sabato prossimo test a porte chiuse a Padova

Ieri mattina si è chiusa la settimana ‘corta’ di lavoro della squadra di Di Carlo, che dopo aver chiuso il campionato sul campo dell’Olbia, si è allenata tre giorni al centro sportivo Fabbri. Peraltro sempre a porte aperte, da mercoledì a venerdì. I biancazzurri continueranno a lavorare anche la prossima settimana, che si prevede più intensa di quella che sta per concludersi. Antenucci (foto) e compagni infatti riprenderanno la preparazione martedì prossimo (teoricamente di pomeriggio) in via Copparo, dove sono previste sedute quotidiane fino a venerdì. Anche se il programma ufficiale non è ancora stato comunicato, quindi per ulteriori dettagli è necessario attendere ancora qualche giorno. Ma la principale novità è legata all’amichevole che la Spal disputerà sabato prossimo alle 16 allo stadio Euganeo contro i padroni di casa del Padova. Va detto che in realtà il test viene definito un allenamento congiunto, al quale il pubblico non potrà assistere. La partita infatti verrà disputata a porte chiuse, ma rappresenterà comunque un ottimo allenamento per i biancazzurri che se la vedranno con la squadra guidata da mister Oddo che un anno fa in questo periodo si giocava le ultimissime possibilità di salvezza sulla panchina della Spal. Il tecnico pescarese è stato chiamato dal Padova nel finale di stagione, con l’obiettivo di dare una scossa alla squadra e giocarsi il tutto per tutto ai playoff che i biancoscudati disputeranno da secondi classificati nel girone A di serie C alle spalle del Mantova, promosso in cadetteria.