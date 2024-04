Situazione in classifica: poker della Recanatese, ad oggi niente playout

A tre giornate dalla fine, la Spal porta a tre le lunghezze di vantaggio sul quintultimo posto, da ieri occupato dalla Recanatese. Peraltro, se il campionato finisse oggi anche i giallorossi sarebbero salvi senza dover disputare i playout in virtù del +9 sulla Fermana. Sono proprio Recanatese e Fermana – oltre alla squadra di Di Carlo – ad aver scatenato la bagarre nei bassifondi della classifica nell’ultimo turno di campionato, naturalmente ai danni di Ancona, Vis Pesaro e Olbia che hanno rimediato sconfitte molto pesanti. Ma andiamo con ordine, riepilogando la situazione a 270 minuti dalla deadline: Spal sestultima a 40 punti, Recanatese 37, Ancona 35, Vis Pesaro 33, Fermana 28, Olbia 25. In questo momento quindi Spal e Recanatese sarebbero salve, Fermana e Olbia retrocesse, mentre Ancona e Vis Pesaro si giocherebbero la sopravvivenza nell’unico playout. Toccando ferro, le cose sembrano essersi messi piuttosto bene per i biancazzurri che hanno il dovere di chiudere i conti domenica prossima a Chiavari con la Virtus Entella o al massimo in quella successiva al Mazza col Pineto. Tornando ai risultati delle dirette concorrenti, ha fatto rumore soprattutto il poker rifilato dalla Recanatese alla Carrarese terza in classifica. Un 4-1 che ha permesso a Sbaffo e compagni di mettere la freccia sull’Ancona, sconfitta con un gol per tempo sul campo del Pontedera (2-0). Successo a sorpresa della Fermana nella tana della Torres seconda in classifica (1-2), coi marchigiani che lasciano l’Olbia in ultima posizione e meditano di agganciare il treno playout. A proposito, il 3-0 incassato sul campo del Perugia aggrava ulteriormente la crisi dei sardi che sembrano ormai destinati alla retrocessione in serie D. Infine, ieri sera il Rimini ha piegato la Vis Pesaro di misura (1-0) con una rete al 94’ dell’ex spallino Ubaldi quando la gara pareva destinata a terminare a reti inviolate.