Sottini ed El Kaddouri risultano nella lista dei convocati ma non sono sicuramente nelle migliori condizioni. Piove sul bagnato: ko Karlsson e Ntenda

La lista dei giocatori biancazzurri indisponibili per la gara col Pineto fa davvero impressione. Oltre allo squalificato Bruscagin e a Fiordaliso e Bachini – che di fatto non hanno praticamente mai fatto parte del gruppo dall’inizio del campionato – mister Dossena deve fare i conti con diverse altre assenze piuttosto pesanti. I problemi muscolari accusati da Arena e Awua erano noti, e priveranno lo staff tecnico di due titolari in difesa e a centrocampo. Si è fermato pure Ntenda, che poteva rappresentare un’alternativa sulla fascia sinistra, mentre Sottini ed El Kaddouri risultano nella lista dei convocati ma non sono sicuramente nelle migliori condizioni. Le principali note dolenti – per motivi differenti – però riguardano Karlsson (nella foto) e Kane. Il centravanti islandese – reduce da due gol nelle ultime tre giornate – non sarà della partita a causa di una ricaduta dell’infortunio al polpaccio riportato all’inizio del campionato. Una tegola pesante per l’allenatore, perché in organico l’unica altra prima punta di ruolo – seppur con caratteristiche completamente diverse – è capitan Antenucci (sono stati aggregati due attaccanti della Primavera, Conté e Cecchinato). Ancora più delicata è la situazione che riguarda il centrocampista ivoriano, che ha compiuto 19 anni qualche giorno fa. Per Kane – subito dopo la firma del primo contratto da professionista – sono emersi problemi di natura cardiaca: nei prossimi tre mesi resterà ai box, con la speranza di poter rientrare a pieno regime nell’ultima fase di stagione.