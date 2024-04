Spal a ranghi completi verso l’ultimo atto. Oggi il bilancio finale del direttore Fusco

A grandi passi verso il commiato da una stagione sofferta come poche se ne ricordano, con l’ultima uscita a Olbia valida solo per finire bene, con professionalità e rispetto per coloro che si attendono una prova in linea con quella della Spal degli ultimi mesi. In Sardegna domani sera gli stimoli per i biancazzurri saranno solo legati all’onore e al blasone, e alla voglia di non smobilitare con una settimana di anticipo contro una formazione che è già anch’essa forzatamente in vacanza, perchè retrocessa. Out solo i lungodegenti, ovvero Carraro, Saiani e Sits, per Di Carlo tante scelte a disposizione e la possibilità magari di dare spazio anche a chi rientra da un lungo stop (è il caso ad esempio di Bassoli, che sta cercando in questi giorni di recuperare per essere a pieno regime) o a chi vuole lasciare il segno dopo le ultime due gare saltate, come il capitano Mirco Antenucci.

L’allenamento di ieri ha fatto registrare una seduta a parte per Ghiringhelli e Tripaldelli solo di natura precauzionale, perchè entrambi a Olbia saranno quantomeno convocati.

E poi tutti gli altri a disposizione, con un’ampia gamma di scelte per il mister.

Di certo, l’atmosfera che si respirerà al ’Nespoli’ non sarà idilliaca, con la squadra di casa che si congederà dal proprio pubblico e dal professionismo dopo 8 anni consecutivi. La speranza e le intenzioni della società sarebbero focalizzate sul possibile ripescaggio, ad oggi ipotesi ancora tutta da decifrare, ma intanto c’è da finire la peggiore annata dal ritorno in Serie C per i sardi.

La classica partita di fine stagione dunque, capace di far emergere a volte risultati impensabili e tante reti, con squadre aperte e poco o nulla da perdere.

Si vedrà, nel frattempo oggi alla vigilia parlerà il direttore dell’area tecnica Filippo Fusco al posto di Di Carlo.

Un modo per fare il punto della situazione e il bilancio di un’annata conclusa con una salvezza nonostante ben altre premesse alla vigilia.

Le parole di Fusco saranno particolarmente interessanti anche in virtù degli sviluppi futuri che potrà prendere la società di Joe Tacopina per il management.

Ad oggi infatti la sensazione è che Filippo Fusco lascerà Ferrara e che il suo ruolo verrà preso da un altro, a cui ovviamente spetterà la parola sulla conferma o meno di Mimmo Di Carlo. Non resta che attendere per capire quali scenari ha in mente la società su manager e staff tecnico.