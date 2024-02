Spal, adesso volta pagina davvero. Con la Recanatese un nuovo inizio?

Dalla Recanatese alla Recanatese, con l’obiettivo di scrivere un finale diverso. Rispetto al match di andata e soprattutto rispetto alla sua storia sulla panchina della Spal, interrotta bruscamente proprio sul campo dei giallorossi quattro mesi fa. Mister Di Carlo sa che tornare sulla linea di galleggiamento non sarà per nulla facile, e che per farlo è fondamentale fare bottino stasera contro la squadra di Pagliari, compiendo l’aggancio a quota 24 punti. Il tecnico ciociaro vuole mettere una pietra sul suo passato in biancazzurro, e scrivere una nuova pagina. Partendo proprio da un successo con la Recanatese allo stadio Mazza, dove Di Carlo aveva vinto al debutto contro la Vis Pesaro e poi perso contro il Perugia. L’entusiasmo dei tifosi è ai minimi termini, e non potrebbe essere altrimenti con un una Spal terzultima in classifica e reduce da tre ko di fila.

Per fortuna l’avversario di turno è addirittura più in crisi dei biancazzurri, per non dire in caduta libera. Con tre punti nelle ultime 11 giornate, la Recanatese cerca disperatamente di invertire la rotta nello scontro diretto con la Spal, puntando sulla coppia d’attacco formata da capitan Sbaffo e dall’ex di turno Melchiorri.

Dalla cintola in su i marchigiani sono niente male, ma la difesa è un colabrodo (la peggiore del campionato) e la squadra di Di Carlo deve approfittarne. L’allenatore di Cassino dovrà fare i conti con l’assenza prolungata di Bassoli, che lo costringerà a rilanciare Valentini. Il primo interrogativo è proprio sull’assetto della difesa: sarà a quattro come ad inizio stagione o passerà a tre? Se fosse a quattro, Ghiringhelli dovrebbe agire sulla destra, Peda e Valentini al centro e l’acciaccato Tripaldelli (o Saiani) a sinistra. A centrocampo potrebbe toccare a Contiliano, Carraro e Buchel, con Maistro tra le linee a supporto di due punte.

È proprio questa la novità principale della nuova gestione Di Carlo, che prepara il rilancio di capitan Antenucci – titolare soltanto una volta nelle ultime otto giornate – in tandem con Petrovic. Il tecnico ha chiesto coraggio alla sua Spal, che quantomeno contro avversari di questo tipo ha il dovere di fare la partita e affondare il colpo. Anche prendendosi qualche rischio. Del resto, con un atteggiamento diverso finora i risultati sono stati a dir poco deludenti. La missione-salvezza parte dalla Recanatese, e mai come stasera contano solo i tre punti.

Stefano Manfredini