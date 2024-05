Spal, caccia al nuovo ds: spunta Colombino. Con l’ex Greco è artefice del miracolo Torres

Maggio, tempo di playoff. Naturalmente non per la Spal, che osserva con attenzione gli spareggi alla ricerca di opportunità di mercato. E magari anche perché il direttore sportivo individuato dal club biancazzurro potrà essere annunciato soltanto alla fine dei playoff. O comunque non prima dell’eliminazione della propria squadra. Di sicuro la società di via Copparo è alla finestra, con la consapevolezza che la scelta del nuovo responsabile dell’area tecnica in questa fase rappresenta la priorità assoluta. Nel borsino biancazzurro, salgono le quotazioni di Andrea Colombino. Il nome del dirigente della Torres è spuntato qualche settimana fa, e sembra realmente tra i più attendibili. È chiaro che a Sassari ora tutti sono concentrati esclusivamente sui playoff, con la squadra guidata dall’ex spallino Greco che ha chiuso la regular season in seconda posizione e sogna di arrivare fino in fondo. Ma la prospettiva di mettersi alla prova in una piazza importante come Ferrara stuzzica il direttore 43enne, che finora ha sempre lavorato nella sua Sardegna. Se la scelta cadesse davvero su Colombino, verrebbe naturale pensare ad un ticket con mister Greco, che a Ferrara ha collezionato oltre 100 presenze nella seconda metà degli anni Novanta. Il tandem ha funzionato benissimo a Sassari, e per loro la Spal sarebbe una sfida quantomeno stimolante.

Ma i due non si spostano necessariamente in coppia, quindi non è escluso che Colombino possa dare il proprio ok per la conferma di mister Di Carlo, che nelle ultime settimane è risalito velocemente nell’indice di gradimento di pubblico e addetti ai lavori. Nelle ultime ore è spuntata una pista alternativa tanto affascinante quando difficile da percorrere che porta a Giuseppe Magalini. Si tratta di un dirigente di grande esperienza, l’artefice del miracolo Catanzaro, che la scorsa stagione ha dominato il campionato di serie C ed è determinato a giocarsi le proprie carte ai playoff di cadetteria. Magalini ha recentemente dichiarato amore al club giallorosso assicurando che resterà in Calabria anche la prossima stagione.

Ma ha lavorato in più di una circostanza con Mimmo Di Carlo e pure col direttore generale Di Taranto. Per ora però quella di Magalini appare soprattutto una suggestione, mentre Colombino sembra avere maggiori possibilità di trasferirsi a Ferrara per coordinare l’area tecnica della Spal. Occhi puntati sui playoff quindi perché la netta sensazione è che il prossimo direttore sportivo attualmente sia impegnato su quel fronte.

Stefano Manfredini