Spal: Casella analizza la gara di Pesaro e punta alla salvezza contro Milan e Gubbio

È il direttore sportivo Alex Casella a parlare al posto di mister Baldini dopo la gara di Pesaro. Non nasconde l’amarezza l’obiettivo vittoria sfumato per l’ennesima volta, ma riesce comunque a vedere il bicchiere mezzo pieno. "Abbiamo pagato a caro prezzo l’errore commesso in partenza – osserva –, nel corso di una partita nella quale potevamo e dovevamo fare di più per provare a vincere. Abbiamo creato diverse occasioni con Molina e Parigini, senza dimenticare un episodio dubbio in area di rigore ai danni di Molina. La squadra ha cercato in tutti i modi di acciuffare il pareggio e ci è riuscita, anche se resta il rammarico per aver sprecato la possibilità di uscire dai playout direttamente. Prendiamo quello che c’è di positivo, cioè continuità e solidità della squadra, che a parte l’episodio iniziale non ha subito tiri in porta. Avanti così: mister e giocatori sono concentrati. Certo, non volevamo fare i playout, ma con l’aiuto di tutti, tifosi compresi, dobbiamo raggiungere la salvezza. E domenica prossima vogliamo superare il Milan."

Nelle ultime quattro gare la Spal avrebbe meritato molto di più, ma ha raccolto soltanto le briciole. "È difficile analizzare il trend delle ultime quattro gare: abbiamo subito pochissimo e creato tantissimo, portando a casa solo quattro punti anche se ne avremmo meritati almeno otto. Di sicuro i ragazzi ce la metteranno tutta: la squadra ora ha un’identità e siamo pronti ad affrontare il Milan Futuro ai playout. Ma prima pensiamo a battere il Gubbio." Non pensa che nella ripresa la Spal abbia prodotto troppo poco? "È difficile affrontare una gara come questa e andare sotto subito a causa di un errore: il contraccolpo poteva anche essere più pesante, invece abbiamo creato cinque occasioni da gol." Che Spal sarà ai playout? "Chi ha giocato per fare due pareggi ha sempre perso. La Spal crea tanto, e adesso subisce molto meno rispetto a prima. Purtroppo ci siamo fatti tante volte male da soli, ma la squadra non si demoralizza più e cerca di costruire."

Stefano Manfredini