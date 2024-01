Spal Cesena 0-0, fermata la corsa della capolista

Ferrara, 14 gennaio 2024 – La Spal ferma la corsa della capolista Cesena (0-0 il risultato al Mazza), centrando il settimo risultato utile di fila attraverso una prestazione che lascia ben sperare per il prosieguo della stagione.

I biancazzurri infatti se la giocano alla pari con la prima della classe dall'inizio alla fine, e anche se continua a mancare un giocatore in grado di fare la differenza in fase realizzativa il pareggio ottenuto nel derby coi romagnoli conferma che la squadra di Colucci ha imboccato la strada per uscire dal tunnel. Mister Colucci stavolta non riserva sorprese, schierando la formazione annunciata col rientro di Carraro in cabina di regia e il debutto di Edera dal primo minuto dopo lo spezzone incoraggiante con la Vis Pesaro.

L'attaccante cresciuto nel Torino agisce nel suo ruolo preferito, il lato destro di un tridente completato da Rabbi (preferito ancora una volta a capitan Antenucci) e Maistro.

Sull'altro fronte invece mister Toscano mischia le carte puntando su Berti e Shpendi a supporto di Corazza.

Parte meglio il Cesena con un bel colpo di testa di Berti sul quale salva Alfonso, ma nel finale di primo tempo la Spal si rende pericolosa con Edera e Rabbi.

E in avvio di ripresa sugli sviluppi di un corner di Maistro, Shpendi interviene in maniera maldestra colpendo il palo.

Finisce a reti inviolate: il bicchiere stavolta è mezzo pieno, ma la classifica continua a fare paura, perché dietro alla Spal sono rimaste solo Olbia e Fermana.