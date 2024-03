Spal, che scatto salvezza. Battuto il Sestri in rimonta

La Spal ribalta il Sestri Levante nel posticipo di Vercelli e balza finalmente fuori dalla zona playout. Ma che fatica nel deserto dello stadio Piola, dove i biancazzurri giocano oltre un’ora in superiorità numerica ritrovandosi comunque in svantaggio fino a metà del secondo tempo! Galeotti a parte, nella formazione titolare figurano solo giocatori che mister Di Carlo aveva già a disposizione nel corso della preparazione precampionato. Dopo 30 secondi la Spal costruisce una palla gol clamorosa: Antenucci conquista palla in zona d’attacco e libera Rabbi solo davanti al portiere, ma il numero 11 spreca malamente calciando addosso ad Anacoura. La Spal comanda il gioco e va vicina al bersaglio con un tiro-cross di Dalmonte e un colpo di testa di Rabbi, che al 24’ sciupa un’altra opportunità colossale.

La punizione di Maistro dalla lunga distanza sorprende Anacoura che interviene in maniera maldestra, ma sulla respinta Rabbi – leggermente disturbato da un difensore, ma di fatto a porta sguarnita – calcia incredibilmente a lato. La prima svolta della partita arriva poco dopo la mezz’ora: Antenucci si invola verso la porta del Sestri Levante, venendo atterrato dall’ex di turno Regini. Il fallo avviene lontano dall’area di rigore, ma per l’arbitro Milone – trattandosi di chiara occasione da gol – ci sono gli estremi per estrarre il cartellino rosso.

Spal padrona del campo e con un uomo in più per oltre un tempo, ma clamorosamente prima dell’intervallo la squadra di Barilari passa in vantaggio con una conclusione da fuori di Sandri che trova la deviazione di Peda che inganna Galeotti. La reazione dei biancazzurri è immediata, ma sulla torre di Bruscagin capitan Antenucci arriva con un attimo di ritardo all’appuntamento col gol. Nella ripresa Di Carlo inserisce Rao e Zilli per dare maggiore incisività all’attacco, e dopo una prima fase deludente la Spal pareggia finalmente i conti. Il merito è di Maistro, che si mette in proprio trafiggendo Anacoura con un potente diagonale. Il Sestri Levante non si arrende, colpendo una traversa piena con Forte su assist di Furno. Ma la pressione della Spal viene concretizzata attraverso un’azione corale di rara bellezza: il nuovo entrato Siligardi smarca Tripaldelli, che di prima serve al centro dell’area una palla che Petrovic non può davvero sbagliare. E il croato si ripete nel corso del recupero, su perfetto assist di Zilli siglando una doppietta. Nell’ultimo minuto di recupero poi Tripaldelli ferma fallosamente Omoregbe in area: dal dischetto Forte non sbaglia fissando il punteggio sul 2-3. Ora la Spal occupa il sestultimo posto a braccetto con la Vis Pesaro a quota 32 punti, a +2 sull’Ancona, +4 sul Sestri Levante e +5 sulla Recanatese. Sarà lo scatto decisivo per mettere al sicuro la salvezza?

Stefano Manfredini