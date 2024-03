Spal, cogli l’occasione. Col Sestri Levante passa un treno salvezza. Si gioca a porte chiuse

Quella in programma oggi a Vercelli è una partita chiave per il campionato della Spal. Battere il Sestri Levante in uno stadio Piola deserto significherebbe compiere un balzo determinante nella corsa salvezza. Tornare a Ferrara con un pareggio lascerebbe invariata la situazione, obbligando però i biancazzurri a rimediare nei prossimi incontri ravvicinati.

Perdere invece è un’opzione che non vogliamo nemmeno prendere in considerazione, perché Antenucci e compagni sono superiori ai liguri, già battuti due volte dall’inizio della stagione (prima in Coppa Italia e poi in campionato) e in grossa difficoltà sotto ogni punto di vista.

Per il Sestri Levante però giocare in un campionato professionistico è già un privilegio di non poco conto, quindi nonostante l’importanza della posta in palio per entrambe le squadre, chi scenderà in campo con le maggiori pressioni è senza dubbio la Spal. Mister Di Carlo arriva allo scontro diretto (i liguri sono quartultimi a -1 dai biancazzurri) in condizioni psico-fisiche migliori rispetto agli avversari, anche se va detto che dopo i due successi di fila con Recanatese e Pescara ci si aspettava qualcosa di più rispetto agli striminziti pareggi ottenuti con Fermana e Arezzo.

La salvezza deve ancora essere conquistata, e passa anche attraverso un successo sul Sestri Levante, che perdendo oggi rimedierebbe una vera e propria mazzata.

I dubbi del tecnico di Cassino si concentrano dalla cintola in su, dove la tentazione di puntare sui titolarissimi si scontra con la consapevolezza di dover tener conto di un calendario che prevede tre partite in una settimana.

A centrocampo quindi Buchel potrebbe lasciare spazio a Contiliano, mentre sulle corsie esterne potrebbero essere confermati Rao e Dalmonte.

Anche in attacco potrebbe cambiare qualcosa, con Antenucci che scalpita ma non potrà certo giocare titolare tre gare di fila. Il capitano si gioca una maglia coi vari Zilli, Rabbi e Petrovic: due partiranno dal primo minuto e gli altri entreranno nella ripresa.

La Spal non dovrà commettere l’errore effettuato sul campo della Fermana, dove dopo un avvio promettente si è fermata permettendo ai padroni di casa di passare in vantaggio e andare ad un passo dalla vittoria.

Stavolta servirà un approccio positivo e un rendimento costante nel corso della partita, anche sfruttando una panchina lunga che il Sestri Levante non ha certamente a disposizione. Solo un punto separa le due squadre, ma la Spal è più forte: ora però bisogna dimostrarlo sul campo.

Stefano Manfredini