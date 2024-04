Spal, colpaccio a Chiavari. La salvezza è a un passo

Chiavari porta di nuovo fortuna alla Spal, che sbanca lo stadio Comunale per la terza volta di fila compiendo altri tre passi verso una salvezza ormai a portata di mano. I biancazzurri partono malissimo, ma hanno la forza di ribaltare la situazione tra la fine del primo primo e l’inizio della ripresa con Valentini e Petrovic. Con questa vittoria la Spal supera in un colpo solo due squadre, il Sestri Levante (ko ad Ancona) e proprio la Virtus Entella. E a due giornate dalla fine del campionato ora sono sette le formazioni alle spalle di Antenucci e compagni che possono festeggiare la salvezza domenica prossima al Mazza davanti al proprio pubblico. Dopo Carraro e Antenucci, mister Di Carlo deve rinunciare in extremis ad altri tre titolari. Tripaldelli è indisponibile a causa di un problema muscolare accusato nella rifinitura, mentre gli acciaccati Buchel e Zilli partono dalla panchina. Il tecnico è costretto a ridisegnare la squadra con Saiani sulla fascia sinistra della difesa a quattro, Nador e Contiliano mediani, e Rabbi in coppia con Petrovic in attacco.

Un po’ a sorpresa invece nel ruolo di ala destra viene rilanciato Edera, preferito a Rao e Maistro che nel corso della settimana avevano lavorato a parte. Approccio da dimenticare per i biancazzurri, che rischiano subito di andare sotto con un assist di Corbari per Vianni che non arriva per un soffio all’appuntamento col gol. La Virtus Entella insiste centrando un palo su punizione con Petermann, e pochi minuti dopo passa in vantaggio. Sfruttando una dormita colossale della retroguardia spallina che si fa sorprendere su un fallo laterale di Di Mario, sul quale saltano a vuoto Valentini e Fiordaliso, poi la palla finisce dalle parti di Zappella che anticipa Saiani e trafigge Galeotti. Si gioca un calcio a tratti inguardabile, ma se non altro la Spal ha il merito di restare in partita. E alla prima occasione utile pareggia i conti. Accade prima dell’intervallo grazie ad un regalo confezionato da De Lucia, che esce clamorosamente a vuoto sul corner di Edera favorendo l’intervento di Valentini che si fa trovare pronto sul secondo palo e firma il gol dell’1-1. E nelle prime battute del secondo tempo i biancazzurri mettono la freccia: grande ripartenza di Edera che scarica per Petrovic, che davanti a De Lucia non sbaglia. I padroni di casa non ci stanno costringendo la Spal ad un finale all’insegna della sofferenza, ma i biancazzurri si difendono con le unghie e coi denti e resistono fino al triplice fischio conquistando tre punti dal valore inestimabile.